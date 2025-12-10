HABER

Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Trabzon'da evde temizlik yaptığı sırada fenalaşan 3 çocuk annesi Ümran Katırcı (32) durumu eşine bildirdi. Eve gelen Hakan Katırcı, eşi Ümran Katırcı'yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Katırcı durumu ekiplere bildirirken, eve gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği düşünülüyor. İşte detaylar...

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

EŞİ EVE GİDİNCE, YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi. Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

GENÇ'TEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı: Başkan Genç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı’nın kıymetli eşi Ümran Katırcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah’tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum." Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

