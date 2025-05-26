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Evden 280 bin liralık ziynet eşyası çaldılar! Sakarya'daki hırsızlar yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, bir evden yaklaşık 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Evden 280 bin liralık ziynet eşyası çaldılar! Sakarya'daki hırsızlar yakalandı
Hazar Gönüllü

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs’ta bir evden hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmada, olayın failleri olduğu belirlenen E.K. (39) ve T.Y.’nin (40) İstanbul’dan kente geri döndüklerini tespit etti. 23 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Ekiplerin araçlarındaki aramalarında, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli suç aletleri, telsiz ve yedek kıyafetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.Y. ise serbest kaldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız
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