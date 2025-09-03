Eve elektrikli araç şarj istasyonu nasıl kurulur? Eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum maliyeti ne kadar?

Elektrikli araçlar dünya genelinde ülkeler tarafından da teşvik edilen bir teknolojidir. Fosil yakıtların hem tükenebilir kaynaklar olması hem de karbon ayak izini artırması bu uygulamaya geçişin ana sebeplerindendir. Ayrıca elektrikli araçlar günümüzün dijital ve bilişim çağına entegre şekilde üretiliyor. Yani elektrikli araçlar ileri teknoloji olmasının yanı sıra teknolojik gelişmelerle de doğrudan bağlantılı.

Kullanıcılar açısından aşılması gereken bir numaralı sorun ise elektrikli araçlarını şarj etmek. Araç şarj dolum noktalarının sayısı giderek artsa da, alternatif bir yöntem arayanlar için evde elektrikli araç şarj istasyonu kurmak da cazip bir seçenek.

Evde elektrikli şarj istasyonu nasıl kurulur?

Elektrikli araç şarj cihazları "Wallbox" olarak anılmaktadır. Bir dizi adımdan sonra kullanıcılar araçlarını evden şarj edebilir:

Öncelikle elektrik tesisatının kontrol edilmesi gerekir. Elektrik mühendisi ya da ilgili birimden yönlendirilecek yetkili kurulum elemanı mesken özelliklerinizi incelemeye gelir. 3 yıldan uzun süre önce yapılan binalarda böyle bir gereksinim için genellikle hazır olunmaz. Bu sebeple ayrı bir hat ve sigorta kutusuna ihtiyaç duyulması muhtemeldir.

Daha sonra şarj cihazını belirlemelisiniz. Evler için AC türü şarj cihazları standarttır. Şarj istasyonları genel olarak 3,7kW-22kW arasında değişir. Ancak evinizde istasyonlardan daha fazla vakide sahipsiniz. Bu nedenle hızlı şarja gerek duymayabilirsiniz. 7,4-11kW idealdir.

Elektrikli şarj istasyonunun evinize monte edilmesi için öncelikle harici bir sigorta eklenir. Topraklama ve kaçak rölesi gibi güvenlik önlemleri mecburi olarak uygulanır. İstasyon duvara monte edilir.

Elektrikli araç şarj istasyonu için hangi izinler gerekli?

Resmi izinler için eğer ev size aitse herhangi bir izne gerek duymazsınız. Ancak apartman ve türevleri konutlar için kat maliklerinden onay alınması gerekebilir. Ayrıca enerji dağıtım şirketine bildirim yapmanız altyapısal arızaların önüne geçmek açısından önemlidir.

Eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum maliyeti ne kadar?

Elektrikli araç istasyonlarının maliyet analizi için 3 faktör göz önünde bulundurulmalıdır:

En düşük seviyedeki 3,7kW modeller 15.000-20.000 TL arasında seyrederken; ev kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen model olan 7,4kW - 11kW modellerin fiyatı 25.000 -40.000 TL arasında değişebilmektedir. Daha elit kategoride yer alan modeller için alt sınır olarak 22kW kabul edilir ve 60.000 - 90.000 TL'den fiyatlandırılmaya başlar.

Kurulum ve işçilik ücreti, altyapı kurulum ve işçiliği masraflarından ayrı değerlendirildiğinde (yani sadece evinizin içindeki montaj masrafları) ortalama olarak 10.000-20.000 arası bir fiyatlandırma olması muhtemeldir. Bu fiyata elektrik panosuna bağlantı, ev içerisindeki kablolama ve duvara montaj işlemleri dahildir.

Elektrik altyapısının ya da elektrik hattının yetersiz olması ise karışık bir konudur. Çünkü Türkiye'de binalar yeni inşa edilmiş olsa dahi altyapıları eski olabiliyor. Bu da 5kW gibi düşük değerlerin üstüne çıkamayan hatlara sebep olabilir. Mevcut hattın durumuna bağlı olarak güçlendirme ya da yeni hattın çekilmesi gerekebilir. Bu işlem de ortalama 10.000 - 40.000 TL arası bir masrafa ulaşabilmektedir.

Eve elektrikli araç şarj istasyonu kurmak başlangıçta masraflı olabilse de orta ve uzun vadede kazanımları sebebiyle kullanıcılar tarafından popülerleşiyor. Bu kazanımlardan bazıları şöyledir:

Evden şarj etmek halka açık alanlara göre daha uygun bir elektrik masrafı sağlayacaktır. Özellikle gece tarifesi ile %30lara varan tasarruf sağlanabilir.

Evinizde aracınızı yavaş/orta hızda şarj edebilirsiniz. Batarya sağlığınız için önemli bir konudur.

Halka açık şarj istasyonları henüz yaygın olmadığı için şarj vaktinizi çoğunlukla siz belirleyemezsiniz. Evinizin konforunda, yoğunluktan uzak şekilde dilediğiniz an şarj edebilirsiniz.

Aynı hane içerisinde birden fazla elektrikli araç mevcutsa; farklı başlıkları edinerek ikisini de aynı yerde şarj edebilirsiniz. Halka açık istasyonlarda şarj portları değişiklik gösterebilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler