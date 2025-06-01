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Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti! Akılalmaz oyun tesadüfen ortaya çıktı: 10 milyon lirayı bakın nereye harcamış

Çanakkale'de yaşanan olayda bir iş kadını ev işlerinde yardımcı olması için yanına aldığı hizmetçi yüzünden 10 milyon lirasından oldu. Hizmetli, evdeki kasayı ve içindeki altınları fark edince her gün bir çeyrek altını sahtesiyle değiştirdi. Sonra kasadaki her şeyin yerine sahtesini koydu. İş kadınının bir düğünde çeyrek altın takmasıyla gerçek ortaya çıktı. Hizmetçi suçunu itiraf etti ve parayı oyun sitelerinde kaybettiğini söyledi.

Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti! Akılalmaz oyun tesadüfen ortaya çıktı: 10 milyon lirayı bakın nereye harcamış
Ufuk Dağ

İş kadını, ev işleri için anlaştığı yardımcı yüzünden servetinden oldu. Çanakkale'de yaşanan olayda maden ocağı işletmecisi A.T. ev işlerine yardımcı olması amacıyla yanına 7 ay önce hizmetli E. K.'yı aldı. A.T. her sabah eve gelen E.K.'ya güvenerek evin tüm anahtarlarını teslim etti. Sonra tesadüfen öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı.

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HER GÜN BİR ÇEYREĞİ SAHTESİYLE DEĞİŞTİRDİ

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre, hizmetli E.K. evin temizliği sırasında yatak odasında bulunan kasayı fark etti. Evdeki anahtarlarla kasayı açan E.K. her gün kasadan bir çeyrek altın alıp, yerlerine ise sahtelerini koydu.

10 MİLYONLUK ALTINI ÇALDI

37 adet çeyrek altını sahteleriyle değiştiren E.K. fark edilmediğini anlayınca bu sefer 17 adet 22 ayar bileziği imitasyon bileziklerle yer değiştirdi. Bazı özel parçaların ise düşük ayarlı olanlarını kuyumculara sipariş vererek yaptırdı. Bu yöntemle hizmetli E.K., piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan altını çaldı. Tüm altınları çalan E.K. 300 bin lira değerindeki kol saatini bile sahtesiyle değiştirdi.

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Mağdur aile

ADINI YAZDI, DÜĞÜNDE ALTIN TAKTI

Yer yer kasayı kontrol eden A.T. altınları ve ziynet eşyalarının kutularını görünce E.K.'dan hiç şüphelenmedi. Ta ki A.T. bir düğün davetine katılana kadar. Kasadan bir çeyrek altın alarak bir düğün törenine katılan A.T. ve eşi K.T. ismini kurdeleye yazarak gelin ve damada taktı.

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KUYUMCUDA FARK EDİLDİ

Hırsızlık, gelin ve damadın altınları bozdurmak için kuyumcuya götürmesiyle ortaya çıktı. Altının sahte olduğunu öğrenen gelin ve damat durumu aileye bildirdi. Durumdan şüphelenen A.T., kasadaki tüm altınları alarak kuyumcuya götürdü.

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Hizmetli E.K.

İTİRAF ETTİ! PARALARI OYUN SİTELERİNDE YEMİŞ

Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetli E.K.'dan şikayetçi oldu. Emniyette hakkındaki suçlamaları kabul eden E.K., altınları sahteleriyle yer değiştirdiğini, paraları ise oyun sitelerinde kaybettiğini söyledi.

BİR MAĞDUR AİLE DAHA ÇIKTI

E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken aynı yöntemle Gökçeada'da da bir aileyi dolandırdığı ortaya çıktı.

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