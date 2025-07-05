HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eve içki servisine milyonluk ceza

Balıkesir’de alkol satışının yasak olduğu saatlerde satış yaptığı tespit edilen ve suçüstü yapılan şahsa bir milyon 200 bin TL’lik ceza kesildi. Araçta yakalanan tüm alkollere ise el koyuldu.

Eve içki servisine milyonluk ceza

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini tarafından bir şahsın alkollü içkilerin satışının yasak olduğu saat 22.00’dan sonra kamuya açık sosyal aktivite alanlarında veya muhtelif yerlerde bulunan şahısların, cep telefonu ile verdikleri alkollü içki siparişini attıkları konuma götürüp fahiş fiyata satıp ayrıca servis ücreti ile birlikte nakit olarak aldığını tespit etti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün gece yarısında telefon ile sipariş veren 4 kişiye, alkollü içkileri satış yaparken suçüstü yakalandı. Siparişleri götürdüğü araç içerisinde yapılan aramada; muhtelif markalarda toplam: 163 kutu bira, 40 adet viski, votka, tekila, şarap ve cin türü içkiler, müşteriden sipariş almak için kullandığı 2 cep telefonuna el konuldu.

Bu yöntemle satış yapan bir şahıs hakkında 4733 sayılı Kanuna muhalefet telefonla sipariş yöntemi kullanarak alkollü içki satışı yapmak suçundan toplam bir milyon 205 bin 296 TL idari para cezası kesildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tayvan, ilk kez Nagazaki'deki anma törenine davet edildiTayvan, ilk kez Nagazaki'deki anma törenine davet edildi
İsrail saldırılarının ardından Tebriz’den ilk sefer İstanbul’a düzenlendiİsrail saldırılarının ardından Tebriz’den ilk sefer İstanbul’a düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var'

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var'

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyor

'Emekli maaşı' diyorlar ama 2 tane 5'i bir yerde yaptı

'Emekli maaşı' diyorlar ama 2 tane 5'i bir yerde yaptı

SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun!

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.