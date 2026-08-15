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Evi uyuşturucu deposuna dönen 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Evi uyuşturucu deposuna dönen 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Evi uyuşturucu deposuna dönen 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı 1

EVİNİ UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

Operasyonlarda H.B.E. (71) ve H.Z. (68) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 478 gram sıvı halde sentetik cannabinoid, 110 gram esrar, 92 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 14,50 gram sentetik cannabinoid, 7,40 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan mercan köşkü otu, 1 ila 1,5 metre arasında 5 adet hint keneviri ve 0,12 gram A-M 2201 maddesi ele geçirildi.

Evi uyuşturucu deposuna dönen 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı 2

71 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Z. ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, H.B.E. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya uyuşturucu
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