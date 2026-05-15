Evin bahçesine bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Bartın Orta Mahalle Demirciler Sokak'ta bir evin bahçesine bırakılan sırt çantası korkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ve bomba uzmanları sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞİ

Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, güvenlik şeridi gererek, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Ekipler, çevredeki esnaf ve vatandaşların endişeli bakışları arasında gerçekleştirdiği ilk incelemenin ardından sinyal kesicileri çalıştırdı. Bomba uzmanları yürüttükleri kısa çalışmanın ardından çantayı fünye ile patlattı.

FÜNYEYLE PATLATILDI

Gömlek, pantolon gibi kıyafetler çıkan çanta, sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken sahibi belirlenemeyen çantanın nasıl bırakıldığı da henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır