Evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza ele geçirilen şüpheli: "Raporum var ben içiyorum"

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirilen Ali P.’nin (75), “Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde oturan Ali P.'nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin evine saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.

“RAPORUM VAR, BEN İÇİYORUM BUNLARI"

Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi. Ali P.’nin ifadesinde, “Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
