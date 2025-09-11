Evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza ele geçirilen şüpheli: "Raporum var ben içiyorum"

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde oturan Ali P.'nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin evine saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.

“RAPORUM VAR, BEN İÇİYORUM BUNLARI"

Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi. Ali P.’nin ifadesinde, “Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

