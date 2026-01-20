Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.K. (25) idaresindeki 64 BF 018 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan R.Y. (24) yönetimindeki 64 ABM 249 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken, traktör ise ikiye ayrılarak hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA