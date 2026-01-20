HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü

Uşak’ta traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör ikiye bölünürken, traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.K. (25) idaresindeki 64 BF 018 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan R.Y. (24) yönetimindeki 64 ABM 249 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken, traktör ise ikiye ayrılarak hurdaya döndü.

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 1

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 2

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 3

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 4

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 5

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 6

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 7

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü 8Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına 'boşanmak istiyorum' demiş3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına 'boşanmak istiyorum' demiş
Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldıRüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.