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  4. Evinde karşılaştığı adamı ve karısını bıçakladı! Korkunç olay...

Evinde karşılaştığı adamı ve karısını bıçakladı! Korkunç olay...

01.03.2025 09:58
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Y.K., kendisini evinde aldatıldığını öne sürdüğü eşi S.K. ve M.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Evinde karşılaştığı adamı ve karısını bıçakladı! Korkunç olay...

Korkunç olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı.

Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı.

İKİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma bıçak
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