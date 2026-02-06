HABER

Evinde ölü bulunan Datçalı doktor toprağa verildi

Datçalı doktor Zeynep Sude Taş İstanbul’da yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulunurken Taş, memleketi Datça’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir Zeynep Sude Taş’tan haber alamayan yakın çevresi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, genç doktoru evinde hareketsiz halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Zeynep Sude Taş’ın vefatı, akademi camiasında da derin üzüntü oluşturdu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın yayımladığı taziye mesajında, genç yaşta hayatını kaybeden Taş için başsağlığı dileklerini iletti.

Genç doktor Zeynep Sude Taş, Datça Reşadiye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları içinde Muğla’nın Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

