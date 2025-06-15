Evinde ölü bulunmuştu... Kanser üzerine çalışan doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı: "Sorunun çözümünü yüzde 75 çözdüm"

Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde yalnız yaşayan emekli doktordan Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden 3 gün haber alamadı. Günay'dan haber alınamayınca evin temizlik çalışanına haber verildi.

Evi kontrol etmek için gelen çalışan, kapıyı açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ölümün ardından Günay'ın sosyal medya paylaşımları da gündem oldu. Özellikle 1 ay önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

"SORUNU YÜZDE 75 ÇÖZDÜM"

25 yıldır kanser üzerine çalıştığını ve bir ilaç çıkardığını aktaran Günay, "Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim. Sevgili meslektaşlarım yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum" dedi.

Günay paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Benim çoluğum çocuğum yok, Üzerime Kapital çomar emirleri ile gelirseniz, Geldiğiniz arabayı ezerim , Çünkü ben de damperli bir kamyon var. Herkesin Allah bağışlasın çoluk çocuğu var. Herkes aklını başına toplasın.. Ne oyuna ne oynaşmaya gelirim. gereğini yaparım.

"BANA YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR"

Büyük bir nemalanma Payı vardı 7 ayrı molekülü vardı hepsini tek tek satıyorlardı ben de hepsini topladım. Çok Doygun dozlarda çaresizliği bir çare bırakmaya çalıştım. Bana yapmadıklarını bırakmadılar.. Onlara tekrar söylüyorum. Ben yalnız çalışıyorum. Hiç kimseden korkmadım ve korkmayacağım.... Tüm dostlarım bunu iyi bilsinler.

Bu iş şöyle bir iştir Bir Kere korkarsanız, sonsuza kadar korkarsınız. Her kapitalin yumuşak karnı vardır. Benim böyle bir, sıkıntım yoktur ve olmayacaktır. Umarım Benden sonra daha iyisini bir Hekim yapar. Tüm isteğim 195 dünya ülkesini atlatıp, benim gibi bir Türk hekiminin yapmasıdır"

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Günay'ın bu paylaşımı komplo teorilerini de beraberinde getirirken, doktorun kesin ölümü henüz belli olmadı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.