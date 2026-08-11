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Evinde uyuşturucu yetiştiren şahsa operasyon: 1 gözaltı

Kastamonu’da site içindeki evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştiren şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu yetiştiren şahsa operasyon: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Ekipler, M.Ç.’nin ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan incelemede, evin salonuna ısı yalıtımlı çadır kurulduğu ve çadır içerisinde iklimlendirme sistemi oluşturularak uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi. Çadırda havalandırma, ısıtma, kurutma ve nemlendirme sistemlerinin bulunduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu imalatında kullanılan iklimlendirme, kurutma, nemlendirme, havalandırma ve aydınlatma malzemeleri ile çeşitli miktarlarda bitki besleyici kimyasallar, vitaminler, 2 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 41 adet sentetik hapı, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen evde incelemelerde bulunan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, operasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, zehir tacirlerine karşı yürüttükleri mücadelenin kararlılıkla, aralıksız ve tavizsiz şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Evinde uyuşturucu yetiştiren şahsa operasyon: 1 gözaltı 1

Evinde uyuşturucu yetiştiren şahsa operasyon: 1 gözaltı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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