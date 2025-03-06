HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evindeki hurdalıktan çıktı! Tutuklanıp cezaevine gönderildi

Evindeki hurdalıktan çıktı! Tutuklanıp cezaevine gönderildi

06.03.2025 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta polis düzenlediği operasyonda hurdalıkta yaptığı aramada uzun namlulu Kalaşnikof silah ele geçirdi. Silah temin ederek satışını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Evindeki hurdalıktan çıktı! Tutuklanıp cezaevine gönderildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan saha çalışmalarında A.A.’nin (42) silah satışı yaptığı bilgilerine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A.’nın ikamet adresini tespit etti. Alınan arama kararı ardından A.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince ikametin arkasında bulunan ve hurdalık olarak kullanılan yerde yapılan aramada AK 47 Kalaşnikof tüfek, 2 adet AK 47 Kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ile ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli A.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandıMersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandı
Mersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandıMersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar

Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.