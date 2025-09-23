HABER

Evinden çıktıktan sonra kayboldu, dronla bulundu

MERSİN'in Mut ilçesinde, dün evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Safiye Ünal (80), bölgede dronla çalışma yapan arama kurtarma ekipleri tarafından arazide bulundu.

Evinden çıktıktan sonra kayboldu, dronla bulundu

Esençay Mahallesi Seyreğen mevkisinde yalnız yaşayan Safiye Ünal, kaldığı evden, dün saat 15.00 sıralarında ayrıldı. Safiye Ünal'a ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dron kullanan ekipler, bölge halkının da desteğiyle gece boyu arama çalışması yaptı ancak bir ize ulaşamadı.

Safiye Ünal, bugün saat 11.00 sıralarında evinden 2 kilometre uzaklıkta arazide bitkin halde bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen Ünal, hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Ünal'ın kızı Emine Ünal Çopur, sosyal medyada paylaşım yaparak, "Annemi bulduk, sağlığı yerinde Allaha şükür" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mersin
