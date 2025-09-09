HABER

Evine gittiği erkek arkadaşında ölü bulundu! Uzman çavuş serbest bırakıldı...

Tekirdağ'da arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evinde tabancayla vurulan Gülşah Güngör yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan uzman çavuş, olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyunca Güngör'ü kanlar içinde bulduğunu söyledi. Y.A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da bir kadın arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, dün Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi'ndeki Karanfil 1'inci Sokak'ta meydana geldi.

Gülşah Güngör, ilçede görevli arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti.
Burada evden silah sesi geldi.

ÖLÜ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, başından vurulduğu belirlenen Güngör'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülşah Güngör'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis, olayın ardından silahın sahibi uzman çavuş Y.A.'yı gözaltına aldı.

İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

