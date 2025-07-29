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Evine pencereden girmek istedi, 5. kattan düşerek öldü! 20 yaşındaki gencin ailesi sinir krizi geçirdi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkon kapısı kapanınca yan pencereden evine girmek isteyen 20 yaşındaki Kadir Can Yankovan, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 20 yaşındaki gencin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemesi sürüyor.

Acı olay, dün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Artan Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Kadir Can Yankovan, kapı kapanınca yan pencereden içeri girmek istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Evine pencereden girmek istedi, 5. kattan düşerek öldü! 20 yaşındaki gencin ailesi sinir krizi geçirdi 1
[Kadir Can Yankovan (20)]

Bu sırada dengesini kaybeden Yankovan, 5'inci kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Can Yankovan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ FERYAT ETTİ

Evine pencereden girmek istedi, 5. kattan düşerek öldü! 20 yaşındaki gencin ailesi sinir krizi geçirdi 2

Yankovan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yankovan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, polisin incelemesi sürüyor.

Evine pencereden girmek istedi, 5. kattan düşerek öldü! 20 yaşındaki gencin ailesi sinir krizi geçirdi 3

(DHA)

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Tekirdağ
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