Evine pencereden girmek istedi, 5. kattan düşerek öldü! 20 yaşındaki gencin ailesi sinir krizi geçirdi

Acı olay, dün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Artan Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Kadir Can Yankovan, kapı kapanınca yan pencereden içeri girmek istedi.

HAYATINI KAYBETTİ



[Kadir Can Yankovan (20)]

Bu sırada dengesini kaybeden Yankovan, 5'inci kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Can Yankovan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ FERYAT ETTİ

Yankovan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yankovan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, polisin incelemesi sürüyor.

(DHA)