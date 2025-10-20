Evini aşiret basınca özür diledi! Rojin Kabaiş hakkında söyledikleri başını yaktı

Hayatını kaybeden üniversiteli Rojin hakkında söylediklerinden dolayı başına gelecekleri tahmin edemeyen şahıs özür dilemek zorunda kaldı.

ROJİN HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada gündem olan anlarda, şahsın Rojin Kabaiş hakkında konuşurken "Yatılı okulda Rojin gibi hanımcıklar var. Bana ne Rojin’den! Adam gelmiş buraya, 'Rojin için adalet, Rojin için adalet'" dediği görüldü.

ARBEDE VE ÖZÜR TAKİP ETTİ

Tepki çeken bu ifadelerin ardından sosyal medyada şahsın evinde arbede yaşandığı anlar paylaşılmaya başladı. Bununla birlikte bir de özür videosu geldi.

"ROJİN İZOLLARIN YEĞENİDİR, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Şahıs, yanında İzol aşireti üyesi bir başka şahsın da bulunduğu sırada "Rojin’in babası, annesi, kardeşi, seveni hepsinden özür diliyorum. Rojin İzolların yeğenidir. İzollardan özür diliyorum. Türkiye’de Rojin’in sevenlerinin hepsinden özür diliyorum" dedi.,

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.