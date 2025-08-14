HABER

Evini uyuşturucu serasına çevirdi! 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ve Kandıra ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 3 kilo 960 gram uyuşturucu ve 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik dedektifleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 12 Ağustos tarihinde İzmit ve Kandıra ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon neticesinde 3 kilo 210 gram skunk maddesi, 750 gram kubar esrar maddesi, 197 kök kenevir bitkisi ve muhtelif miktarda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan şüphelilerden A.O. ve T.A. tutuklanırken, diğer şahıs ise serbest bırakıldı.

