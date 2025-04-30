Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? İstanbul depremi sonrası haritayı paylaştı: "Herkes yararlansın! Yerini bulup değerlendirin"

İstanbul deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası herkes yaşadığı yerin güvenli olup olmadığını sorgulamaya başladı.

İSTANBUL HARİTASINI PAYLAŞTI

Yıkımların büyük ölçüde zemin kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı.

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.

"YIKIMLARIN YÜZDE 65'İ ZEMİN KAYNAKLI"

“Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığının altını çizdi.

"PAYLAŞIN Kİ HERKES YARARLANSIN"

Vatandaşlara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?