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Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? İstanbul depremi sonrası haritayı paylaştı: "Herkes yararlansın! Yerini bulup değerlendirin"

İstanbul'da Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem endişe yaratmıştı. Deprem uzmanları 'Beklenen büyük İstanbul' depremi için adeta ikiye bölünürken; herkesin aklında ise "Evimin zemini güvenli mi?" sorusu var. İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı paylaşan deprem uzmanı jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın" ifadelerini kullandı.

Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? İstanbul depremi sonrası haritayı paylaştı: "Herkes yararlansın! Yerini bulup değerlendirin"
Devrim Karadağ

İstanbul deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası herkes yaşadığı yerin güvenli olup olmadığını sorgulamaya başladı.

İSTANBUL HARİTASINI PAYLAŞTI

Yıkımların büyük ölçüde zemin kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı.

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.

AFAFAF

"YIKIMLARIN YÜZDE 65'İ ZEMİN KAYNAKLI"

“Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığının altını çizdi.

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"PAYLAŞIN Kİ HERKES YARARLANSIN"

Vatandaşlara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?

ASFAF

  • Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.

  • Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.

  • Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,

  • Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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