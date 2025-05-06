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Evlat Katili Selçuk Tengioğlu CHP lideri Özgür Özel'e saldırmıştı! 5 yıl önceki sözleri dehşete düşürdü: "Yasin Hayal ile cezaevinde yatıyordum..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik çirkin saldırısıyla gündemde gelen evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği sokak röportajı ortaya çıktı. Tengioğlu'nun sokak röportajında, “2004 yılında Yasin Hayal (Hrant Dink azmettiricisi) ile Bayrampaşa’da yatıyordum. Yasin Hayal, 'Beni kullanacaklar ama ben isim peşindeyim' dedi " ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Evlat Katili Selçuk Tengioğlu CHP lideri Özgür Özel'e saldırmıştı! 5 yıl önceki sözleri dehşete düşürdü: "Yasin Hayal ile cezaevinde yatıyordum..."
Begüm Özkaynak

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel'e saldırıda bulunan evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önceki sokak röportajı ortaya çıktı.

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Tengioğlu röportajda 2004 yılında Yasin Hayal (Hrant Dink azmettiricisi) ile Bayrampaşa Cezaevi'nde kaldığını söylediği ortaya çıktı.

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"YASİN HAYAL YANIMDAN AYRILMIYORDU"

Selçuk Tengioğlu 5 yıl önce verdiği röportajda şunları ifade etti:

"2004 yılında Yasin Hayal ile Bayrampaşa Cezaevi'nde yatıyordum. Çok güzel, değerli insanlar da vardı, isimlerini vermeyeceğim.

Ekran Alıntısı

Yasin Hayal'e cezaevinde çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi ben engelledim. Çocuk bana tav oldu, yanımdan ayrılmıyordu. 'Beni kullanacaklar ama ben isim peşindeyim' dedi.

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Sonra ne oldu, bir vatandaş öldürüldü. Şimdi o çocuk cezaevinde perişan durumda."

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Sırrı Süreyya Önder Özgür Özel Hrant Dink chp genel başkanı saldırı Selçuk Tengioğlu
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