Evlat Katili Selçuk Tengioğlu CHP lideri Özgür Özel'e saldırmıştı! 5 yıl önceki sözleri dehşete düşürdü: "Yasin Hayal ile cezaevinde yatıyordum..."

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel'e saldırıda bulunan evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önceki sokak röportajı ortaya çıktı.

Tengioğlu röportajda 2004 yılında Yasin Hayal (Hrant Dink azmettiricisi) ile Bayrampaşa Cezaevi'nde kaldığını söylediği ortaya çıktı.

"YASİN HAYAL YANIMDAN AYRILMIYORDU"

Selçuk Tengioğlu 5 yıl önce verdiği röportajda şunları ifade etti:

"2004 yılında Yasin Hayal ile Bayrampaşa Cezaevi'nde yatıyordum. Çok güzel, değerli insanlar da vardı, isimlerini vermeyeceğim.

Yasin Hayal'e cezaevinde çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi ben engelledim. Çocuk bana tav oldu, yanımdan ayrılmıyordu. 'Beni kullanacaklar ama ben isim peşindeyim' dedi.

Sonra ne oldu, bir vatandaş öldürüldü. Şimdi o çocuk cezaevinde perişan durumda."