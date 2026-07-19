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Evlenen çırağına altın yerine civciv hediye etti

Kahramanmaraş'ta kebap ustası, geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etti.

Evlenen çırağına altın yerine civciv hediye etti

Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş'in düğününde, Gündeş'in mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk tarafından farklı bir hediye verildi.

SERMAYE OLUŞTURMA TAVSİYESİ VERDİ

Çabuk, takı töreninde çırağına 100 civciv hediye ederek, bunları büyütüp değerlendirmesi ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.

Evlenen çırağına altın yerine civciv hediye etti 1

Düğünde damadın arkadaşları da vinç yardımıyla salonun ortasına gelerek hazırladıkları gösteriyi sundu.

Düğündeki sıra dışı hediye, davetlilerin ilgisini çekti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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