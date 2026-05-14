Evlerden hırsızlık yapan iki kadın kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan'da Adapazarı'nda ve 30 Nisan'da Serdivan'da iki ayrı ikamette gerçekleşen ziynet eşyası, döviz ve nakit para hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı.

İKİ KADIN HIRSIZIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDIR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, olayları gerçekleştiren şahısların Eskişehir'de ikamet eden S.Ç. (33) ve E.İ. (25) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin tekrar hırsızlık yapmak amacıyla Sakarya’ya geldiklerini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. İki kadın şüpheli, Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİNE EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Mayıs günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ç. isimli kadın şahıs hakkında ise adli makamlarca ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır