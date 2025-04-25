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Evlere giren kadın hırsızlar polisten kaçamadı

İzmir Karabağlar'da meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığı olayına karışan 3 kadın ve 18 ayrı suçtan 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir erkek şahıs, 33 adet kamera izlenerek tespit edildikten sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Evlere giren kadın hırsızlar polisten kaçamadı

Karabağlar ilçesinde meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 5 km güzergah boyunca 33 adet kamerayı izledi. Olayı gerçekleştiren üç kadın şüphelinin saklandıkları yer tespit edildi. Eve yapılan operasyonda Y.A (26), N.Ç (30) ve A.Y (20) isimli kadın ve Y.Ç (30) isimli bir erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları yerde yapılan aramada, yaklaşık 60 bin TL ile çalmış oldukları yaklaşık 600 bin TL değerindeki ziynet eşyası sakladıkları zulada ele geçirildi. Bu arada, yakalanan Y.A isimli kadın şahsın yapılan sorgusunda yine hırsızlık suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, operasyon esnasında şahısların saklandığı yerde yakalanan Y.Ç isimli erkek şahsın yapılan sorgusunda 18 ayrı suçtan 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İzmir
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