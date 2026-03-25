Evleri uyuşturucu serasına, tuvaletleri laboratuvara çevirmişler: 36 gözaltı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince evlere kurulan özel düzeneklerle uyuşturucu yetiştiren şüphelilere yönelik 40 adrese düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Evleri uyuşturucu serasına, tuvaletleri laboratuvara çevirmişler: 36 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 9-15 Mart tarihleri arasında belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, evlerin içine uyuşturucu yetiştirmek amacıyla kurulan özel iklimlendirme sistemleri tespit edildi. Aramalarda 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar, 271 kök kenevir, 1 kilo 309 gram kenevir tohumu, 84 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 40 sentetik ecza hap, 11 hassas terazi, 13 öğütücü, muhtelif iklimlendirme sistemleri ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca adreslerde bulunan 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 239 tabanca fişeği, 5 şarjör, 1 dedektör ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 22 sikkeye el konuldu.

Evleri uyuşturucu serasına, tuvaletleri laboratuvara çevirmişler: 36 gözaltı 1

OPERASYON ANI KAMERADA

Kaydedilen operasyon görüntülerinde, ekiplerin adreslere baskın anları, dedektör köpek eşliğinde yapılan aramalar ve evlerin içindeki odalara kurulan ışıklı ve havalandırmalı uyuşturucu seraları yer alıyor. Zanlılardan bazılarının tuvaletlerini de laboratuvara çevirdikleri görüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 31 şüpheli ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 tonYer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton
Rusya'dan 'nükleer felaket' çıkışı! "Vahim krizden tek çıkış yolu..."Rusya'dan 'nükleer felaket' çıkışı! "Vahim krizden tek çıkış yolu..."

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

