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  4. Evlilik dışı yaptıkları bebeği birlikte öldürdüler! Şanlıurfa cani çifti konuşuyor: Ceset menfez kenarında bulundu

Evlilik dışı yaptıkları bebeği birlikte öldürdüler! Şanlıurfa cani çifti konuşuyor: Ceset menfez kenarında bulundu

28.03.2025 14:42
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28.03.2025 14:42
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Şanlıurfa cani sevgilileri konuşuyor. Evlilik dışı bebek dünyaya getiren çift 2 yıl önce bebeği öldürüp menfez kenarına bıraktı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede 30 Mart 2023'te yol kenarında menfez içinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

EVLİLİK DIŞI YAPTIKLARI BEBEĞİ ÖLDÜRÜP MENFEZ KENARINA BIRAKMIŞLAR

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla öldürdüğü ve menfez kenarına birlikte bıraktığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan B.M. ve H.M, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa bebek
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