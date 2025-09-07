Evlilik duası: Evlilik için okunacak dualar ve anlamları nelerdir?

İslamiyet'e göre dua insanın içten bir şekilde kalbini Allah’a yönelmesi ve yardım dilemesidir. Dua etmek hem şükretmek hem de kişinin umutlarını ve isteklerini Allah’a sunma yoludur. Bilhassa evlilik gibi önemli dönüm noktalarında insanlar dualara daha çok sarılırlar. Evlilik iki kişinin bir araya gelmesiyle beraber karşılıklı sevgi ve sadakat yolculuğudur. Bu noktada kişiler evlilik dualarına yönelirler. Evlilik için edilmesi gereken dualar ise en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Evlilik için okunacak dualar ve anlamları

İslamiyet'e göre evlilik bireysel ve toplumsal hayatı koruyan ve güzelleştiren kurumlardan biridir. Kur'an-ı Kerim’de evliliğin huzur ve sükunet bulmak için yaratıldığı belirtilir. Bu nedenle evlenmek isteyen bir kişi manevi destek bulmak amacıyla dualara yönelebilir. Evlenmek isteyen kişiler bilhassa hayırlı eş niyetiyle dua ederler.

Evlilik için okunacak dualar aşağıdaki gibidir:

Tâhâ Suresi 131. Ayeti

Arapça Okunuşu:

“Ve lâ temuddanne ‘ayneke ilâ mâ metta’nâ bihî ezvâcen minhum zehratel hayâtid-dünyâ li neftinehum fîhî ve rızku rabbike hayrun ve ebkâ.”

Anlamı:

“Onlardan bazı sınıflara, kendilerini denemek için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”

Furkan Suresi 74. Ayeti

Arapça Okunuşu:

“Rabbene heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lilmuttekîne imâmâ.”

Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözümüzü aydınlatacak salih kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl.”

Hz. Musa’nın (a.s.) Duası

Arapça Okunuşu:

“Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.”

Anlamı:

“Rabbim! Bana indireceğin her hayra muhtacım.”

“Ya Vedûd” Esması

“Ya Vedûd”, Allah’ın “Çok Seven” anlamına gelen isimlerden biri olarak öne çıkar. Sevgi ve muhabbeti artırmak için bu esma sıklıkla zikredilir. Günde 400 kez “Ya Vedûd” diyerek bu esmayı zikredebilir ve hayırlı bir kısmet için niyet edebilirsiniz.

Ya Bâis Esması

Cuma vakti 1062 kere “Ya Bâis celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan bekar kimsenin kısmeti açılır.

Hayırlı bir kısmet ve evlilik için tavsiye edilen uygulamalardan biri de içtenlikle kılınan iki rekat namazın ardından yapılan dualardır. Bu namazı kıldıktan sonra Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayet-el Kürsî surelerini okumak hayırlı olarak kabul edilir. Namaz kıldıktan sonra ise kişi gönlünden geldiği gibi Allah’a dua edebilir.

Evlenmek için edilecek samimi dua şöyle dile getirilebilir:

“Allah’ım, kalbimde olanı en iyi bilen sensin. Yüreğimi ve ellerimi yalnızca Sana açtım. Ne olur Rabbim, kalbime merhamet et, gönlüme huzur ve mutluluk ver. Sen ki kullarına sayısız nimetler bağışlayan yüce merhamet sahibisin; ben de Senin rahmetine sığınıyor, indirdiğin Fatiha ve İhlas surelerinin derin anlamlarından medet umuyorum. Duamı kabul etmeni diliyorum. Kısmetimin açılması için bana hayırlı bir yol göster ve hakkımda en hayırlı olan evlilik nasibini ver.”