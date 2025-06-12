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Evrenin en büyük haritası yayınlandı! 13,5 milyar yıl öncesine kadar uzanıyor

James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilerle yeni COSMOS-Web haritası oluşturuldu. Harita, evrenin yüzde 98'ine kadar, yani 13,5 milyar yıl öncesine uzanıyor. 800.000 galaksiyi içeren bu katalog, kabul gören evren modellerini sorgulattı. Evrenin düşünülenden çok daha hızlı evrim geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Evrenin en büyük haritası yayınlandı! 13,5 milyar yıl öncesine kadar uzanıyor

COSMOS-Web görüntüsü, evrenin doğuşundan yalnızca 400 milyon yıl sonrasına uzanıyor. 800.000 galaksiyi kapsayan bu harita, erken oluşumlara ve süper kütleli kara deliklere ışık tutuyor.

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EVRENİN EN GENİŞ KAPSAMLI HARİTASI

Evrenin en derin ve geniş kapsamlı haritası, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile elde edilen COSMOS-Web verileriyle ortaya çıktı. Harita, bizi 13,5 milyar yıl geriye, yani evrenin henüz çocukluk evresine götürüyor. Bu katalog, 800.000’den fazla galaksiyi içeriyor.

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Projeye öncülük eden bilim insanlarından Prof. Caitlin Casey, bu çalışmanın bilimsel ölçekte şimdiye kadarki en büyük derin uzay alanı olduğunu söylüyor. Görsel derinlik, standart bir kâğıt baskıda 4x4 metrelik bir tabloyu andırıyor.

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KOZMOLOJİYE DAİR EZBERLERİ BOZUYOR

JWST verileri, evrenin henüz ilk birkaç yüz milyon yılında beklenenden 10 kat daha fazla galaksi bulunduğunu gösteriyor. Bu galaksilerin bazıları, büyük kütleli kara delikler barındırıyor ve bu oluşumların bu kadar erken evrimleşmiş olması bilim insanlarını şaşkına çevirmiş durumda.

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HALKA AÇIK ERİŞİME SUNULDU

JWST’nin derin taramaları sayesinde artık Hubble’ın göremediği kara delikler, yıldız kümeleri ve kozmik yapılar tespit edilebiliyor. COSMOS-Web kataloğu halka açık şekilde erişime sunuldu ve bu sayede dünya genelindeki bilim insanları, evrenin karanlık ve gizemli köşelerini inceleyebilecek. Kaynak:iflscienceBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NASA James Webb Uzay Teleskobu
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