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Evrenin gizemi çözülüyor: Yıldızların sesinin sırrı buymuş

Bilim insanlarının, yıldız titreşimlerinden yaş ve kütle tespit ettiği açıklandı.

Evrenin gizemi çözülüyor: Yıldızların sesinin sırrı buymuş

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nden (UNSW) bilim insanları, gökyüzündeki yıldızların adeta birer enstrüman gibi ‘titreştiğini’ ve bu titreşimlerin yıldızların yaşı, kütlesi ve evrimsel durumu hakkında ipuçları verdiğini ortaya koydu.

NASA’nın Kepler K2 göreviyle elde edilen veriler sayesinde, 4 milyar yaşındaki 27 yıldızın oluşturduğu M67 yıldız kümesi incelendi. Çalışma, yıldız iç yapısını anlamaya yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları, yıldızların yaydığı frekansları tıpkı bir parmak izi gibi okuyarak her bir yıldızın iç yapısını, sıcaklığını ve yaşını tespit etti. UNSW Fizik Fakültesi’nden Dr. Claudia Reyes'in liderliğinde yürütülen çalışmada, yıldızların farklı notalar gibi çeşitli frekanslar yaydığı, bu frekansların ise yıldızın ne kadar yaşlandığını gösterdiği belirlendi.

UNSW’den Prof. Dennis Stello, bu çalışmayla yıldızların iç yapısına dair daha güvenilir modeller geliştirilebileceğini söyledi.

Dr. Reyes ise bu frekanslardaki özel imzaları keşfetmelerinin beklenmedik bir sonuç oldğuğunu vurgulayarak, “Artık geçmişte toplanmış yıldız verilerine yeniden bakıp bu imzaları aramamız mümkün. Yani aslında yıldızları dinlemeye devam edeceğiz” dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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