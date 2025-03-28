Eylemci Pikachu yine meydanlarda... Bu kez polisle beraber poz verdi! Türkiye onu konuşuyor

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta İBB'ye yönelik düzenlenen 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ederken; Antalya'da da eylemciler sokaklara çıkmıştı.

POLİSTEN KAÇAN PİKACHU OLAY OLDU

Söz konusu protesto gösterilerine katılan Pikachu kostümlü bir kişi herkesin dikkatini çekmişti. Diğer eylemcilerle birlikte polisten kaçarken görüntülenen Pikachu'nun görüntüler kısa sürece viral olmuştu.

HERKES ONU KONUŞTU

O anlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi ve çok sayıda yorum aldı.

EYLEMCİ PİKACHU BU KEZ POLİSLE POZ VERDİ

Eylemci Pikachu, dün akşam yine meydanlardaydı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösterilere katılan Pikachu, bu kez polisle beraber poz verdi.