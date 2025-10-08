HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eylül ayında Malatya Havalimanı'nda 75 bin 110 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu ulaşım istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayında Malatya Havalimanı'nda 75 bin 110 yolcuya hizmet verildi

Açıklanan verilere göre, Malatya Havalimanı'nda Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 73 bin 857, dış hat yolcu trafiği ise bin 253 oldu. Böylece toplam yolcu sayısı 75 bin 110 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 511, dış hatlarda 9 olmak üzere toplamda 520'ye ulaştı. Aynı dönemde yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplam 620 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 636 bin 507, uçak trafiği 4 bin 384, yük trafiği ise toplam 5 bin 108 ton oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arabanlı öğrencilerden Gazze'ye destek etkinlikleriArabanlı öğrencilerden Gazze'ye destek etkinlikleri
Çorumlu kadın kooperatifleri e-ihracat ile dünyaya açılacakÇorumlu kadın kooperatifleri e-ihracat ile dünyaya açılacak

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.