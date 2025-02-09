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  4. Eyüpsultan'da facianın eşiğinden dönüldü: Yangını uzaktan gördüler, ölümle yarıştılar! Motosikletli üçlü can kurtardı

Eyüpsultan'da facianın eşiğinden dönüldü: Yangını uzaktan gördüler, ölümle yarıştılar! Motosikletli üçlü can kurtardı

09.02.2025 14:16
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 14:16
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Eyüpsultan’da bir gecekonduda çıkan yangını uzaktan gören motosikletli 3 arkadaş, olay yerine giderek ev sahibini uyardı. Ev sakinlerinin evden çıkmasını sağlayan 3 arkadaş ardından itfaiye ekiplerine haber verip yangının söndürülmesini sağladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ocak Cumartesi saat 22.00 sıralarında Emniyettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddedeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, yangını trafikte ilerleyen motosikletli 3 arkadaş fark etti. Yangının çıktığı gecekondunun yakınına giden 3 motosiketli itfaiye ekiplerine ihbarda da bulundu.

MOTOSİKLETLİ 3 ARKADAŞ YANGINI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Trafikte ilerleyen motosikletli üç arkadaş, uzaktan fark ettikleri yangının olduğu adrese yöneldi. Gecekonduya ulaştıklarında ev sahiplerini uyararak içeridekilerin dışarı çıkmasını sağladılar.

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İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Ev sakinlerini kurtaran motosikletli üçlü, hızla itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.

FACİA ÖNLENDİ AMA GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. O anlar, motosikletli gençlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Eyüpsultan gecekondu motosiklet
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