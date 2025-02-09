Eyüpsultan'da facianın eşiğinden dönüldü: Yangını uzaktan gördüler, ölümle yarıştılar! Motosikletli üçlü can kurtardı

Olay, 25 Ocak Cumartesi saat 22.00 sıralarında Emniyettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddedeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, yangını trafikte ilerleyen motosikletli 3 arkadaş fark etti. Yangının çıktığı gecekondunun yakınına giden 3 motosiketli itfaiye ekiplerine ihbarda da bulundu.

MOTOSİKLETLİ 3 ARKADAŞ YANGINI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Trafikte ilerleyen motosikletli üç arkadaş, uzaktan fark ettikleri yangının olduğu adrese yöneldi. Gecekonduya ulaştıklarında ev sahiplerini uyararak içeridekilerin dışarı çıkmasını sağladılar.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Ev sakinlerini kurtaran motosikletli üçlü, hızla itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.

FACİA ÖNLENDİ AMA GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. O anlar, motosikletli gençlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)