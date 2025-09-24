HABER

Eyüpsultan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti

Topçular Mahallesi'nde ikamet eden baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TEKRAR HASTANEYE BAŞVURDU!

Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

