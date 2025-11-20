HABER

Eyüpsultan’da İETT otobüsü alev topuna döndü

Eyüpsultan’da sabah saatlerinde İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs içerisinde yolcu olmaması olası facianın önüne geçti. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan’da İETT otobüsü alev topuna döndü

Olay, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsten seyir halinde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden otobüs şoförü otobüsü yol kenarına çekerek aşağıya indi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü kaplarken, otobüs içerisinde o esnada yolcu olmaması olası facianın önüne geçti. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından İETT otobüsündeki yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

İETT otobüsündeki yangın nedeniyle Kemerburgaz istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler tarafından yol tek şeride düşürüldü. Yangın sonrası otobüsün üzerine mavi branda çekildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan’da İETT otobüsü alev topuna döndü 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

