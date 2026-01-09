HABER

İran dini lideri Hamaney’den Trump’a açık rest!

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede devam eden protestolarla ilgili yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a rest çekti. Kamu mallarına yönelik eylemleri 'terörist eylemler' olarak niteleyen Hamaney, bu girişimlerin Trump’ı memnun etmeyi amaçladığını savunarak İran’ın ilkelerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

İran dini lideri Hamaney’den Trump’a açık rest!
Sedef Karatay

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede devam eden protestoların gölgesinde açıklamalarda bulunarak ABD Başkanı Donald Trump’a sert ifadelerle yüklendi. Hamaney, yaşanan olayları "terörist eylemler" olarak nitelendirdi.

"AMAÇLARI TRUMP’I MEMNUN ETMEK"

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney, kamu mallarına zarar veren bazı grupların ABD Başkanı Donald Trump’ı memnun etmeyi amaçladığını savundu. Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde yaşanan vandalizm olaylarına dikkat çeken Hamaney, bu eylemlerin dış destekli provokasyonlar olduğunu ileri sürdü.

İran dini lideri Hamaney’den Trump’a açık rest! 1

"TRUMP KENDİ ÜLKESİNDEKİ SORUNLARA BAKSIN"

Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Tahran’da ve bazı başka yerlerde bir grup vandal geldi ve kendi ülkelerine ait bir binayı tahrip etti. Bu provokatörler, kamu malına zarar vererek ABD Başkanı Trump'ı memnun etmeyi amaçlıyorlar. Trump kendi ülkesindeki sorunlara odaklansın. O, bu vandalların ve ülkeye zarar veren kişilerin tarafını tutuyor. Bu kişiler de umutlarını ona bağlamış durumda."

"ELLERİNDE İRANLILARIN KANI VAR"

ABD Başkanı Trump’ı ağır sözlerle eleştiren Hamaney, Trump’ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatarak, İranlıların ölümünden sorumlu olduğunu savundu: "On iki günlük savaşta, komutanlar, bilim insanları ve ileri gelenler dışında, sıradan halktan da olmak üzere binin üzerinde vatandaşımız şehit oldu. Bu kişi, ‘Emri ben verdim, savaş sırasında ben komuta ettim’ dedi. Yani ellerinin İranlıların kanına bulaştığını itiraf etti."

İran dini lideri Hamaney’den Trump’a açık rest! 2

"İRAN HALKININ DESTEKÇİSİYİM DEMESİ İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Trump’ın kendisini İran halkının destekçisi olarak göstermesini eleştiren Hamaney, bazı kesimlerin bu söylemlere inanmasını da sert şekilde eleştirdi: "Ellerinde binden fazla İranlının kanı var. Buna rağmen çıkıp 'İran halkının destekçisiyim' diyor. Bir avuç deneyimsiz, dikkatsiz ve düşünmeden hareket eden insan da buna inanıyor, kabul ediyor ve onun istekleri doğrultusunda hareket ediyor."

İRANLI GENÇLERE BİRLİK ÇAĞRISI

İranlı gençlere seslenen Hamaney, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı: "İran’ın gençleri birliklerini ve hazırlıklarını korusun. Birlik içindeki bir millet, her düşmanın üstesinden gelebilir."

İran dini lideri Hamaney’den Trump’a açık rest! 3

"İLKELERİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Hamaney, ülke içindeki ajanlara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti: "İran ilkelerinden geri adım atmayacak. Ülkedeki ajanlara müsamaha göstermeyeceğiz."

