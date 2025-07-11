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Eyüpsultan’da alevler geceyi aydınlattı: Lastik deposunda korkutan yangın

Eyüpsultan’da bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Deponun arkasındaki binanın çatısına sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eyüpsultan’da alevler geceyi aydınlattı: Lastik deposunda korkutan yangın

Yangın, Eyüpsultan Ağaçlı’da saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Bir lastik deposunda başlayan yangın kısa sürede depodaki lastiklerin tutuşmasıyla etrafa yayıldı.

Deponun arka tarafında bulunan binanın çatısına da sirayet eden yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle depodaki ve bina çatısındaki yangın kontrol altına alınırken sirayetin söz konusu olduğu binada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Ölen veya yaralanan olmayan yangın, lastik deposunda da hasara neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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yangın
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