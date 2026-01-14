Eyyüp Kadir İnan'dan Ali Mahir Başarır'a bir sert tepki daha! "Çantacı" göndermesi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdi.

İNAN'DAN BAŞARIR'A 'ÇANTACI' GÖNDERMESİ

Başarır'a 'Çantacı' göndermesi yapan İnan, "Ali Mahir Başarır; siyasi kariyerini liyakat değil, 'çantacılık' üzerine inşa etmiş birisidir" dedi.

"MERSİN VE CHP KAMUOYU GAYET İYİ BİLMEKTEDİR"

İnan açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Bu şahsın nasıl bir 'çantacı' olduğunu, hangi karanlık ilişkiler ağını yöneterek o koltuklara tırmandığını Mersin ve CHP kamuoyu gayet iyi bilmektedir.

"SIRADIŞI İLİŞKİLERİNİN DİYET BORCUNUN BİR SONUCUDUR"

Bugün CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşıması da onun siyasi başarısı değil; Ekrem İmamoğlu’nun haram parası ve iradesi rehin alınmış Özgür Özel ile sıradışı ilişkilerinin diyet borcunun bir sonucudur. Bu şahsı muhatap alıyorsak; şahsına duyduğumuz saygıdan değil, maalesef işgal ettiği ve kirlettiği o makamın kurumsal ağırlığına olan hürmetimizdendir. Yoksa siyasi sıkletin ve ederin bizim nezdimizde bellidir. Şunu aklına iyi yazmalı! Gazi Meclis'in çatısı altında kimse 'değneksiz köyde' dolaştığını sanmasın. Milletin oylarıyla seçilmiş vekillerimize 'köpek' benzetmesi ve 'soytarı' gibi galiz ve aşağılık ifadelerle saldırmak, bu zatın haddini de boyunu da aşar!

"ASLA PRİM VERMEYİZ"

AK Parti Grubu olarak; bu şahsın hadsiz, Meclis'in seviyesini düşüren alçaklıklarına asla prim vermeyiz! O hadsiz diline hakim olacak. Aksi takdirde; ona o haddini siyasetin ve hukukun diliyle en sert şekilde bildireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın!"