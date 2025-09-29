HABER

Ezber bozan saldırı yöntemi! İş yerini kurşun yağmuruna tutup kaya kaya gitti...

Mersin'de akılalmaz bir olay yaşandı. Siyah kıyafet giymiş ve yüzleri kapalı bir kişi bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan olayı ilginç kılan ise saldırganın saldırıyı paten sürerek yapması oldu. Sıradışı olay saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o anlar!

Her geçen yeni bir iş yeri kurşunlama vakasıyla karşılaşıyoruz... Bugünün adresi ise Mersin oldu. Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda patenli ve yüzü gizlenmiş bir şüpheli bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

PATENLE KAYARAK TARADI...

Olay, dün sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1812 sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, tamamen siyah giyimli bir şüpheli bodrum katında dikim atölyesi olan yerde bir süre oyalandıktan sonra patenle kayarak elindeki silahla defalarca ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurşunların duvara isabet ettiği olayla ilgili polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

