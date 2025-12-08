HABER

F-16 ve roketler havada uçuştu! Tayland ile Kamboçya arasında tehlikeli savaş çıktı

Tayland ile Kamboçya arasında bu yılın ortalarından beri tırmanan gerilim bu kez ciddi bir “sınır savaşı” riskine dönüştü. Sabaha karşı çatışmalar alevlendi. Roketler, F-16'lar havada uçuşurken iki ülke çatışmaların başlamasında birbirini suçladı. Tayland'dan yapılan açıklamaya göre son çatışmada hayatını kaybeden ve yaralanan askerler var.

Tayland ile Kamboçya arasında yeniden patlak veren çatışmalar, Donald Trump'ın da aracı olduğu ateşkesi bitirdi. Tayland ordusu, Kamboçya’nın sınırda ağır silah ve birlik sevkiyatı yaptığını, bunu “ulusal güvenliğe tehdit” saydığını belirterek karşı saldırıya geçtiğini söyledi. Tayland ayrıca bazı anlaşmaları askıya aldığını ve silahlarını sınırda konuşlandırdığını açıkladı. Kamboçya ise “saldırgan tarafın Tayland” olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

08 Aralık 2025
08 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

TAYLAND: "ASKERİ VE SİVİL HEDEFLERE ATEŞ AÇILDI, KARŞILIK VERDİK"

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti. Winthai, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etti.

"KAMBOÇYA'DAN ROKETLER ATEŞLENDİ"

Ordu yetkilileri, çatışmalar nedeniyle Kamboçya sınırına yakın bölgelerden 385 bini aşkın Taylandlının tahliye edildiğini açıkladı.

Tayland basınındaki haberlerde, Kamboçya'dan roketler ateşlendiği, dronların havalandığı ve silahlı saldırılar olduğu savunuldu.

KAMBOÇYA: "TAYLAND F-16'LARLA HAVA SALDIRISI BAŞLATTI"

Kamboçya merkezli Khmer Times'ın haberine göre de Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu.

Socheata, bir süre sonra Tayland tarafının bazı bölgelerde tanklar ve zehirli gazlar kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, sınırdaki durumu yüksek teyakkuzda takip ettiklerini aktardı.

Tayland tarafının Kamboçya hakkında "yanlış bilgi yaydığını" ileri süren Socheata, saldırılarda birçok sivilin yaralandığını ve bölge sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Socheata, Kamboçya'dan saldırılara karşılık vermediklerini, daha önce varılan barış anlaşmasına saygı duyulduğunu vurguladı.

MALEZYA BAŞBAKANI ENVER, ÇATIŞMALAR NEDENİYLE "DERİN ENDİŞELİ"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmadan "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Enver, yeniden başlayan çatışmaların, gerilimi azaltmaya yönelik çalışmaları bozma riskine yol açtığının altını çizdi.

Enver, Tayland ve Kamboçya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) önemli üyeleri olduğunu vurgulayarak, taraflara "son derece ihtiyatlı olmaları, iletişim kanallarını açık tutmaları" çağrısında bulundu.

Malezya'nın sükuneti yeniden sağlamak ve gelecekteki olaylardan kaçınmak için destek vermeye hazır olduğunu belirten Enver, bölgede süregelen anlaşmazlıkların çatışma döngüsüne girmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Enver, "Acil öncelik, çatışmanın durdurulması, sivillerin korunması ve ASEAN'ın bağlı olduğu, uluslararası hukuk ve komşuluk ruhuyla desteklenen diplomatik yola geri dönülmesidir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

