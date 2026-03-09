HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon TL ceza kesildi, gemi rıhtıma bağlandı

Mersin Limanı'nda kirli balast deşarjı yaptığı tespit edilen gemiye, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulanarak, gemi rıhtımda bağlandı.

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon TL ceza kesildi, gemi rıhtıma bağlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen ‘Elektronik Gemi Denetleme Sistemi' (EGDS) ile kirliliğe müdahale edilerek, denizi kirleten gemiler engelleniyor. Son olarak EGDS tarafından yapılan tespit sonucunda Mersin Limanı'na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı.

Mersin de denizi kirleten gemiye 13 milyon TL ceza kesildi, gemi rıhtıma bağlandı 1

"DENİZLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizleri koruma konusunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sağladığı imkanlarla yürüttükleri denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacaklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi koruma konusunda kararlıyız. Teknolojinin sağladığı imkânlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Mersin de denizi kirleten gemiye 13 milyon TL ceza kesildi, gemi rıhtıma bağlandı 2

7 YILDA 99 GEMİYE 360 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren denizi kirlettiği tespit edilen 99 gemiye toplam 360 milyon 439 bin 537 TL ceza kesildi.

Mersin de denizi kirleten gemiye 13 milyon TL ceza kesildi, gemi rıhtıma bağlandı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486’ya yükseldiLübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486’ya yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Mersin gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.