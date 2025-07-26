Fabrika bahçesinde yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

Menderes Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasının bahçesinde, ağaç, kereste, ahşap ve boya malzemelerinin yer aldığı, depo olarak kullanılan alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle alevler, kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Fabrikaya sıçramadan söndürülen yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

(DHA)