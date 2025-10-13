HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fabrika deposunu kundaklayan zanlı, JASAT’tan kaçamadı

Çorum’da bir fabrikanın deposunu kundakladığı iddia edilen şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Fabrika deposunu kundaklayan zanlı, JASAT’tan kaçamadı

Olay, 8 Ekim’de Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İş yerine ait açık depo alanında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 tahta palet ile 3 adet güneş enerji sistemi yandı. Olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine Çorum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyerek, alınan ifadeleri ve fiziki takip sonuçlarını birleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın M.Ç. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

Fabrika deposunu kundaklayan zanlı, JASAT’tan kaçamadı 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirveye damga vuran diyalog! "Sigarayı bıraktırmam lazım"Zirveye damga vuran diyalog! "Sigarayı bıraktırmam lazım"
Sosyal medya platformlarındaki özellik ChatGPT'ye geliyor!Sosyal medya platformlarındaki özellik ChatGPT'ye geliyor!

Anahtar Kelimeler:
jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.