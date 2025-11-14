Fabrika yerleşkesinde çıkan yangında 6 işyeri zarar gördü

Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Yolu Caddesinde bulunan Emsan eski fabrika yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tekstil, marangoz, mobilya ve cam imalathanelerinden oluşan 30 işyerinin bulunduğu eski fabrika yerleşkesinde gece ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyenden bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın içinde bulunan işletmelerden birisinde başlayan yangın, kısa sürede fabrika yerleşkesinde bulunan 3 bloktan birisindeki işyerlerine yayıldı. Yerleşkeden yükselen alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının diğer bloklara sıçramaması için büyük çaba harcandı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, fabrika yerleşkesi içinde meydana gelen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir taraftan yangının kontrol altına almak için mücadele veren itfaiye ekipleri, diğer taraftan ise alevlerin diğer iki bloğa ulaşmaması için büyük bir mücadele verdi. Yangını söndürme çalışmaları esnasından bir itfaiye personeli dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, itfaiye erini kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye sevk etti.

Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları halen devam eden fabrika yerleşkesinde yapılan ilk değerlendirmelere göre 6 işyerinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

1999 yılında kapatılmıştı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde bulunan ve 1972 yılında 5 iş adamı tarafından Kayhan’da kurulan eski Emsan Fabrikası, 1994 ekonomik krizinde döviz bazlı kredi borçları nedeniyle zora girince 1999’a kadar üretime devam edip kapatılmıştı. Daha sonra fabrika yerleşkesindeki işyerleri tekstil, marangoz, mobilya ve cam işletmecilerine kiralanmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır