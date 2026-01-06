HABER

Fabrikada alevlere teslim oldu! 60 işçi tahliye edildi: Acı haber geldi

Hatay'da kahreden yangın! Erzin'de bulunan bir paketleme fabrikasında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle 60 işçi fabrikanın dışına çıkarıldı. Bir işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangında 60 işçi tahliye edildi, 1 işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan fabrika, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KISA SÜREDE FABRİKAYI SARDI

Yangın, Erzin'in Hürriyet Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikayı alevler sardı. Fabrikanın yandığını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR İŞÇİ FENALAŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 işçiyi fabrikadan tahliye ederek alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenerek fenalaşan bir işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

