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Fabrikadan çıkan kamyon nedeniyle kaza yaptı

Silivri’de otomobil sürücüsü, fabrikadan kontrolsüz nedeniyle çıkan kamyon nedeniyle kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Fabrikadan çıkan kamyon nedeniyle kaza yaptı

Edinilen bilgilere göre, olay, Silivri Gazitepe’de fabrikaların bulunduğu bölgede meydana geldi. Caddede seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü E.C., fabrikadan çıkmak için manevra yapan kamyona çarpmamak için son anda manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bölgede fabrikalara giriş ve çıkış yapan ağır tonajlı araçların kontrolsüz şekilde yola çıkması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Bölge sakinleri, benzer kazaların yaşanmaması için fabrika giriş ve çıkışlarında gerekli trafik önlemlerinin alınmasını ve denetimlerin artırılmasını istiyor.

Fabrikadan çıkan kamyon nedeniyle kaza yaptı 1

Fabrikadan çıkan kamyon nedeniyle kaza yaptı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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