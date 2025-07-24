Facebook hesabı nasıl güvende tutulur? Facebook hesap güvenliği

Her ne kadar diğer birçok yeni sosyal medya platformunu ortaya çıkması ile Facebook sosyal medya platformunun güncelliğini ve popülerliğini kaybetmiş olduğu düşünülse de bu platform hala birçok kullanıcıya sahiptir. Birçok etkin kullanıcısı bulunan Facebook sosyal medya platformu üzerinde çeşitli geliştirmeler yapılmakta ve güncellemeler geliştirilmektedir.

Çok sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, kullanıcıları için mevcut hesaplarının güvenliği açısından bazı tereddütlere de neden olabilmektedir. Facebook şifresinin internette başka bir yerde kullanılması hesabın güvenliği için tehdit oluşturabilmektedir. Bu nedenle Facebook hesabını güvende tutulması ve bu amaçla geliştirilmiş olan çeşitli yöntemlerin uygulanarak Facebook hesabının güven altına alınması gerekmektedir.

Mevcut Facebook hesabı güvenli bir şekilde kullanılmazsa, zayıf şifre ya da yanlış kullanım söz konusu olursa hesabın çalınması, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, kişisel bilgilerin sızdırılması ya da çeşitli başka platformlarda kullanılması gibi olumsuz durumlar meydana gelebilmektedir.

Facebook hesabı nasıl güvende tutulur?

Bir Facebook hesabını güvende tutmanın en temel kurallarından biri, güçlü ve benzersiz bir şifre seçmektir. Daha önce başka bir sosyal medya platformunda ya da internet hesabında kullanılmamış bir şifre tercih etmek, hesabın güvenliği açısından önemli bir adımdır.

Şifreler asla başka bir kişi ile, hiçbir sebeple paylaşılmamalıdır. Kolay hatırlanabilen ama zor tahmin edilebilen şifreler tercih edilmelidir. Bunlar dışında Facebook hesabını güvende tutabilecek olan bazı önlemler ve önerileri şu şekildedir:

Mevcut hesaba ek olarak bir güvenlik önlemi eklenmelidir. İki faktörlü kimlik doğrulaması kullanarak tanınmayan bir cihazdan ya da tarayıcıdan giriş denemesi yapıldığı zaman karşı tarafa bir kod talebi gelecektir. Aynı anda mevcut hesabın sahibine de bir bildirim gidecektir.

Birden fazla cihaz için kısa mesaj ya da kimlik doğrulama uygulamaları ile hesap güvenliği sağlanabilmektedir.

Uygulama izinleri kontrol edilmeli, Facebook bağlantısı isteyen tüm uygulamalar kabul edilmemelidir. Kontrol sağlayabilmek için uygulama izinleri düzenli olarak gözden geçirilmeli ve takip edilmelidir.

Her cihazdan Facebook hesabı girişi yapılmamalıdır. Hesaba giriş yapılırken güncel ve güvenilir bir cihaz kullanmaya dikkat edilmesi gerekir.

Güvenlik yazılımları düzenli bir şekilde güncellenmelidir.

Facebook hesabına giriş yaparken kamuya ait cihazların ya da paylaşılan cihazların kullanılmaması önerilir.

Siber saldırganların sahte internet siteleri ya da e-mail aracılığı ile kişisel bilgileri çalmak için kullandığı phishing yönteminden kaçınılması gerekir. Tüm sosyal medya platformlarından gelen mesajlar ve paylaşımlardaki bağlantılar tıklanmamalıdır.

Facebook hesabındaki şüpheli olarak kabul edilen etkinlikler izlenmelidir. Bu takip için Facebook uygulamasına ait olan güvenlik bildirimleri etkin hale getirilmelidir.

Şifreler iki faktörlü kimlik doğrulaması için kullanılan bir telefon numarası kullanılarak yenilenememektedir. Mevcut hesapta en az bir başka güncel e-mail ya da telefon numarası bulunmalıdır.

Hesabı gözden geçirebilmek ya da hesaba dair daha çok güvenlik önlemi ekleyebilmek için güvenlik kontrolü kullanılabilmektedir. Güvenlik kontrolünü başlatabilmek için şu adımlar kullanılmalıdır:

Facebook uygulamasının sağ alt bölümünde yer alan üç alt alta çizgiden oluşan menü tıklanır.

Bu menü altında yer alan seçeneklerden ayarlar ve gizlilik seçilir.

Ardından Ayarlar kısmına dokunularak ya da tıklanarak ilerlenir.

Hesap yazan kısmın altında yer alan Şifre ve Güvenlik kısmına dokunularak ilerlenir.

Burada çıkan önemli güvenlik ayarlarını kontrol et butonuna dokunularak ilerlenir ve adımlar tamamlanır.

Facebook hesabında güvenlik kontrolü uygulaması kullanmak Facebook hesabını daha güvenli bir hale getirecektir. Şifre güncelleme ya da iki faktörlü kimlik doğrulaması etkinleştirme ve giriş uyarıları gibi çeşitli güvenlik hareketleri tavsiye edilmektedir.