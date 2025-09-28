Facebook'u anlatan 'Sosyal Ağ' filminin devamı geliyor: Mark Zuckerberg’i canlandıracak oyuncu belli oldu

Sosyal medya devlerini anlatan hikâyeler beyazperdeye aktarılmaya devam ediyor. 2010’da vizyona giren ve Facebook’un kuruluş sürecini ve yükselişini aktaran “Sosyal Ağ" (The Social Network) filminin ardından, şimdi de aynı filmin uzun zamandır beklenen devam filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

'SOSYAL AĞ' FİLMİNİN DEVAMI GELİYOR

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Facebook'un kuruluşunu ve yükselişini anlatan 'Sosyal Ağ' (The Social Network) filminin devam filmi geliyor. "The Social Reckoning" adlı devam filmini Aaron Sorkin yazıp yönetecek. Film, 9 Ekim 2026’da vizyona girecek.

BAŞROL DEĞİŞTİ

İlk filmde Mark Zuckerberg rolüyle büyük çıkış yapan Jesse Eisenberg bu kez rolünü yeniden üstlenmeyecek. Onun yerine Zuckerberg’i, “Succession” dizisinde Kendall Roy karakteriyle tanınan Jeremy Strong canlandıracak.

"THE SOCIAL RECKONING" FİLMİNİN KONUSU

Yeni film, Facebook’un yükselişini anlatan “The Social Network”ün kaldığı yerden devam etmeyecek. Bunun yerine hikâye, eski Facebook çalışanı Frances Haugen’in (Mikey Madison) etrafında şekillenecek. Haugen, 2021’de büyük miktarda iç belgeyi Wall Street Journal muhabirine (Jeremy Allen White tarafından canlandırılacak) sızdırmış ve şirketi “insanların değil, kârın önceliklendirildiği” gerekçesiyle suçlamıştı.