HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Facebook'u anlatan 'Sosyal Ağ' filminin devamı geliyor: Mark Zuckerberg’i canlandıracak oyuncu belli oldu

Facebook'un kuruluşunu ve yükselişini anlatan 'Sosyal Ağ' (The Social Network) filminin uzun zamandır beklenen devam filmi geliyor. İlk filmde oyuncu Jesse Eisenberg, Mark Zuckerberg rolüyle büyük çıkış yapmıştı. Devam filminde ise Mark Zuckerberg'i canlandıracak oyuncu, yani başrol değişti.

Facebook'u anlatan 'Sosyal Ağ' filminin devamı geliyor: Mark Zuckerberg’i canlandıracak oyuncu belli oldu
Enes Çırtlık

Sosyal medya devlerini anlatan hikâyeler beyazperdeye aktarılmaya devam ediyor. 2010’da vizyona giren ve Facebook’un kuruluş sürecini ve yükselişini aktaran “Sosyal Ağ" (The Social Network) filminin ardından, şimdi de aynı filmin uzun zamandır beklenen devam filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

'SOSYAL AĞ' FİLMİNİN DEVAMI GELİYOR

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Facebook'un kuruluşunu ve yükselişini anlatan 'Sosyal Ağ' (The Social Network) filminin devam filmi geliyor. "The Social Reckoning" adlı devam filmini Aaron Sorkin yazıp yönetecek. Film, 9 Ekim 2026’da vizyona girecek.

Facebook u anlatan Sosyal Ağ filminin devamı geliyor: Mark Zuckerberg’i canlandıracak oyuncu belli oldu 1

BAŞROL DEĞİŞTİ

İlk filmde Mark Zuckerberg rolüyle büyük çıkış yapan Jesse Eisenberg bu kez rolünü yeniden üstlenmeyecek. Onun yerine Zuckerberg’i, “Succession” dizisinde Kendall Roy karakteriyle tanınan Jeremy Strong canlandıracak.

"THE SOCIAL RECKONING" FİLMİNİN KONUSU

Yeni film, Facebook’un yükselişini anlatan “The Social Network”ün kaldığı yerden devam etmeyecek. Bunun yerine hikâye, eski Facebook çalışanı Frances Haugen’in (Mikey Madison) etrafında şekillenecek. Haugen, 2021’de büyük miktarda iç belgeyi Wall Street Journal muhabirine (Jeremy Allen White tarafından canlandırılacak) sızdırmış ve şirketi “insanların değil, kârın önceliklendirildiği” gerekçesiyle suçlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek kontrolde ortaya çıktı! Jandarmadan kaçtı, kaza yaptıGerçek kontrolde ortaya çıktı! Jandarmadan kaçtı, kaza yaptı
"Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi" ABD Başkanı Donald Trump’tan Orta Doğu mesajı: "Bunu başaracağız""Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi" ABD Başkanı Donald Trump’tan Orta Doğu mesajı: "Bunu başaracağız"

Anahtar Kelimeler:
facebook Mark Zuckerberg Meta film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.