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  4. Facia gibi olay… Güney Kore’de otoyol inşaatı çöktü dehşete yol açtı: Enkaz altında kalanlar oldu…

Facia gibi olay… Güney Kore’de otoyol inşaatı çöktü dehşete yol açtı: Enkaz altında kalanlar oldu…

25.02.2025 08:18
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
25.02.2025 08:18
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Güney Kore’nin Cheonan şehri yakınlarında yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralandı. Olay, yerel saatle 09.50 civarında Seul’ün yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Seul-Sejong Otoyolu üzerinde meydana geldi. Çöken köprü, 50 metre yüksekliğindeki 5 taşıyıcı kirişin yıkılmasıyla inşaat sahasında büyük bir facia yaşanmasına neden oldu. Detaylar haberimizde…

Edinilen bilgilere göre, Güney Kore’nin Cheonan şehri taraflarında yerel saatle 09.50 dolaylarında Seul'ün yaklaşık 80 kilometre güneyinde otoyol inşaatı bulunmaktaydı. Bölgede aktif trafik devam etmekteydi. Gündüz saatlerinde gerçekleşen olayda, köprünün yıkılmasını kayıt altına alan kişi, tam arabayla altından geçtikten sonra yapımı devam eden köprü yıkıldı ve felaketten döndü.

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8 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Olay anında inşaat sahasında bulunan 8 işçi, köprünün çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Hızla olay yerine intikal eden arama kurtarma ve sağlık ekipleri, enkaz altında kalan işçilere ulaşmaya çalıştı. Yapılan müdahaleler sonucunda, 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin ise yaralandığı açıklandı. Yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Kaza ile ilgili olarak köprünün yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi, iş güvenliği önlemleri ve inşaat sürecindeki denetimlerin sorgulanması bekleniyor. Yapım aşamasındaki köprü, bölgede önemli bir ulaşım bağlantısı sağlamayı hedefliyordu ve çökme, bölgedeki trafik akışını da olumsuz etkiledi.

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Kazanın ardından, inşaat sektöründeki güvenlik standartlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Bu tür faciaların önlenmesi için daha etkili tedbirlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Seul Güney Kore otoyol enkaz
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