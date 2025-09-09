HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Facia ucuz atlatıldı! Balıkesir'de amonyum yüklü tır kaza yaptı; 1 yaralı

Balıkesir'de Savaştepe karayolunda meydana gelen kazada amonyum nitrat yüklü tır tek taraflı trafik kazası sonrası yan devrildi. Tır şoförü araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Facia ucuz atlatıldı! Balıkesir'de amonyum yüklü tır kaza yaptı; 1 yaralı

Olay Savaştepe - Balıkesir karayolunda meydana geldi. Savaştepe'den Balıkesir istikametine gelen 42 AIJ 94 plakalı tır girdiği virajda şo0förün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi.

Facia ucuz atlatıldı! Balıkesir de amonyum yüklü tır kaza yaptı; 1 yaralı 1

AMONYUM NİTRAT SIZINTISINA KARŞI ÖNLEM ALINDI

İtfaiye ekipleri yan yatan tırdan şoförü yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri Amonyum nitrat sızıntısına karşı önlem alarak, yolu trafiğe açtı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.

(İHA)

09 Eylül 2025
09 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı kabul ettiErdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı kabul etti
O ülkede okullarda telefon yasaklanıyor!O ülkede okullarda telefon yasaklanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza kimyasal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.