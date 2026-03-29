Faciadan dönüldü: Asırlık çam ağacı devrildi

Aydın’ın Efeler ilçesi kent merkezinde Bey Camii önündeki kaldırımda bulunan çam ağacı gün boyu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle devrilirken, gece saatlerinde yolun boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Bey Camii önünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyunca süren sağanak yağmur nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu kaldırımda bulunan asırlık çam ağacı kökünden sökülerek büyük bir gürültüyle devrildi. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede yaşanan olayda, gece saatlerinde yolun boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çağlar Tuğrul’un öncülüğündeki ekipler de ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu ağaç kaldırılarak kaldırım yaya trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapı tokmağı ve kuru kaymak için coğrafi işaretKapı tokmağı ve kuru kaymak için coğrafi işaret
Navigasyonun yanılttığı 3 kişi, dağ yolunda mahsur kaldıNavigasyonun yanılttığı 3 kişi, dağ yolunda mahsur kaldı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

